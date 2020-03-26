قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد، لقصف صاروخي، لم يسفر عن سقوط ضحايا.



وقال موقع (السومرية نيوز): إن "صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط قرب المنطقة الخضراء، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية، دون وقوع أية خسائر بشرية"، مضيفاً: أن "صفارات الإنذار أطلقت"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وتعد المنطقة الخضراء وسط بغداد منطقة مهمة، حيث تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارتان الأمريكية والبريطانية، وتتعرض بين فترة وأخرى إلى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار مادية.