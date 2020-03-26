السيسي للمصريين: سنتخطى اللحظات العصيبة وستصير ذكرى من الماضي

رام الله - دنيا الوطنطالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المواطنين في بلاده، بالالتزام في منازلهم بعد الإجراءات الوقائية، التي اتخذتها الحكومة المصرية، في مواجهة انتشار فيروس (كورونا) ومنها حظر حركة المواطنين.وقال السيسي، عبر حسابه الشخصي على موقع (فيسبوك): "في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الإجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس (كورونا)، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات، وعدم تجاوزها حرصاً على سلامة، وأمان مصر والمصريين".وأضاف السيسي: "أؤكد أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع، بدءاً من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كباراً وشباباً، وأيضاً جهود أبنائنا بكافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة، المنتشرة في ربوع مصر".وختم السيسي تغريدته بالقول: "أقول لكم إننا سنعبر، ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة، وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد".