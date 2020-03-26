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الرئيس التونسي يُغرّد عن تجاهل العالم لقضية فلسطين وتعاطفه مع إيطاليا والصين

الرئيس التونسي يُغرّد عن تجاهل العالم لقضية فلسطين وتعاطفه مع إيطاليا والصين
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس التونسي قيس سعيد، على تعاطف العالم مع دولتي الصين وإيطاليا، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد،وحصده مئات الوفيات.

وقال قيس سعيد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر): "كم هو مؤلم أن ترى الصين وإيطاليا، وقد عاشت شهرين في جحيم (كورونا) الجديد، وكسبت تعاطف العالم، بينما فلسطين تعيش أكثر من 60 عاماً في جحيم أجرم احتلال عرفته البشرية عبر التاريخ، ولم يتعاطف معها أحد".

وختم الرئيس التونسي تغريدته بعبارة: "عالم منافق" في إشارة لتجاهل العالم لانتهاكات الاحتلال المستمرة، بحق الشعب الفلسطيني، وقضتيه العادلة.

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