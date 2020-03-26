عاجل

  • القدرة: لم نتخذ قرار حظر التجول ونطلب من الجميع الالتزام في بيوتهم

  • القدرة: نفكر باتخاذ إجراءات مشددة أكثر بغزة بينها فرض حظر التجول

  • القدرة: نطلق نداء استغاثة للعالم لتوفير 23 مليون دولار لمنع تفشي كورونا بقطاع غزة

  • القدرة: سننهي مساء اليوم الحجر المنزلي عن أكثر من 2700 مواطن

  • القدرة: الحالات الصحية مستقرة ولم تظهر عليها أي حالات مرضية

  • القدرة: لم نسجل أي حالة إصابة داخل مناطق قطاع غزة

  • القدرة: الإصابات الجديدة من رجال الأمن المخالطين لأول حالتين

مباشر | الإيجاز اليومي في قطاع غزة بشأن فيروس (كورونا)

عربي

الملك سلمان لمجموعة العشرين: نُؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة (كورونا)

الملك سلمان لمجموعة العشرين: نُؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة (كورونا)
الملك سلمان بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين الافتراضية، بكلمة افتتاحية ألقاها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، على الدور المحوري لمجموعة العشرين، في التصدي لآثار جائحة (كورونا) الاقتصادية، خلال انطلاق أعمال القمة الافتراضية اليوم الخميس.

وشدد الملك في كلمته، على أن جائحة (كورونا) تتطلب من الجميع اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة، وأن هذا الوباء تسبب في معاناة العديد من مواطني العالم، لذا نؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها لجهود مكافحة ‎(كورونا).

وفيما يلي نص الكلمة:

يسرني في البداية أن أرحب بكم في هذه القمة الاستثنائية، وأن أقدم لكم جزيل الشكر على مشاركتكم.

إننا نعقد اجتماعنا هذا تلبيةً لمسؤوليتنا كقادة أكبر اقتصادات العالم، لمواجهة جائحة كورونا التي تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة، حيث لا تزال هذه الجائحة تخلف خسائر في الأرواح البشرية وتلحق المعاناة بالعديد من مواطني دول العالم، وهنا أود أن أقدم لكل الدول حول العالم ومواطنيهم خالص العزاء والمواساة في الخسائر البشرية التي تسببت بها هذه الجائحة, مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أن تأثير هذه الجائحة قد توسع ليشمل الاقتصادات والأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مما تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو، والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية.

إن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية, ويُعول العالم علينا للتكاتف والعمل معاً لمواجهتها.

وعلى الصعيد الصحي، بادرت المملكة بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد. ونُثمن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول في هذا الصدد. كما نؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها للجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة. وسعياً من مجموعة العشرين لدعم هذه الجهود، فإنه يجب أن نأخذ على عاتقنا جميعاً مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير سعياً للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة. كما ينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلًا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وفي ظل تباطؤ معدلات النمو واضطراب الأسواق المالية، فإن لمجموعة العشرين دوراً محورياً في التصدي للآثار الاقتصادية لهذه الجائحة. لذلك، لا بد لنا من تنسيق استجابة موحدة لمواجهتها وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي. وترحب المملكة بالسياسات والتدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها، وما يشمله ذلك من حزم تحفيزية، وتدابير احترازية، وسياسات قطاعية، وإجراءات لحماية الوظائف.

ومع أهمية هذه الاستجابات الفردية من الدول، إلا أنه من الواجب علينا أن نقوم بتعزيز التعاون والتنسيق في كل جوانب السياسات الاقتصادية المتخذة.

وعلى الصعيد التجاري، يتوجب على مجموعة العشرين إرسال إشارة قوية لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، من خلال استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات، في أسرع وقت ممكن، وخاصة الإمدادات الطبية الأساسية.

كما أن من مسؤوليتنا مد يد العون للدول النامية والأقل نمواً لبناء قدراتهم وتحسين جاهزية البنية التحتية لديهم لتجاوز هذه الأزمة وتبعاتها.

لقد أثبتت مجموعة العشرين من قبل فاعليتها في التخفيف من حدة الأزمة المالية العالمية وقدرتها على تجاوزها. واليوم، بتعاوننا المشترك، نحن على ثقة بأننا سنتمكن معاً - بعون الله - من تجاوز هذه الأزمة والمضي قدماً نحو مستقبل ينعم فيه الجميع بالرخاء والصحة والازدهار.

أخبار ذات صلة

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي

مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد

قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد

السيسي للمصريين: سنتخطى اللحظات العصيبة وستصير ذكرى من الماضي

السيسي للمصريين: سنتخطى اللحظات العصيبة وستصير ذكرى من الماضي

الرئيس التونسي يُغرّد عن تجاهل العالم لقضية فلسطين وتعاطفه مع إيطاليا والصين

الرئيس التونسي يُغرّد عن تجاهل العالم لقضية فلسطين وتعاطفه مع إيطاليا والصين

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر ووفاة حالة واحدة

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر ووفاة حالة واحدة

الأردن يُعلن ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 172 حالة

الأردن يُعلن ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 172 حالة

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

المالكي: اتصالاتنا مستمرة لدعم شعبنا في مواجهة وباء كورونا

المالكي: اتصالاتنا مستمرة لدعم شعبنا في مواجهة وباء كورونا

مجموعة مجلي تحصل على حقوق انتاج حصرية لاجهزة فحص كورونا السريعة

مجموعة مجلي تحصل على حقوق انتاج حصرية لاجهزة فحص كورونا السريعة

وزيرة الصحة تبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي الجهود الفلسطينية لمواجهة (كورونا)

وزيرة الصحة تبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي الجهود الفلسطينية لمواجهة (كورونا)

إدارة السجون تسمح للأسرى الأطفال والمرضى وكبار السن والأسيرات بالاتصال مع ذويهم

إدارة السجون تسمح للأسرى الأطفال والمرضى وكبار السن والأسيرات بالاتصال مع ذويهم

الاحتلال يُفرج عن القيادي بحماس نادر صوافطة

الاحتلال يُفرج عن القيادي بحماس نادر صوافطة

إدارة (نفحة) تفرض عقوبات بحق الأسير أيمن الشرباتي بعد إشعاله النيران

إدارة (نفحة) تفرض عقوبات بحق الأسير أيمن الشرباتي بعد إشعاله النيران

(أونروا) تُغلق مركز بدو الصحي بالقدس بسبب (كورونا)

(أونروا) تُغلق مركز بدو الصحي بالقدس بسبب (كورونا)

الصحة بغزة: وسعنا دائرة الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس (كورونا)

الصحة بغزة: وسعنا دائرة الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس (كورونا)

منوعات

راغب علامة: &#34;كورونا&#34; تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

راغب علامة: "كورونا" تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

هكذا اختلف شكل درة بعد الحجر المنزلي

هكذا اختلف شكل درة بعد الحجر المنزلي

شمس الكويتية تثير الجدل بتغريدة غريبة عن فيروس كورونا

شمس الكويتية تثير الجدل بتغريدة غريبة عن فيروس كورونا

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: &#34;مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض&#34;

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: "مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض"

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: كيفية &#34;حك الأنف&#34; دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

شاهد: كيفية "حك الأنف" دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

عربي

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي

مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد

قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد