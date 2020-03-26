الإعلام الحكومي بغزة: الأسماء المتداولة للمصابين السبعة غير صحيحة

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رام الله - دنيا الوطن

نفى سلامة معروف، رئيس مكتب الإعلام الحكومي بغزة، فجر الخميس، صحة الأسماء المتداولة للمصابين السبعة بفيروس (كورونا) في غزة.



وقال معروف، في تصريح صحفي، وصل دنيا الوطن نسخة عنه: "هناك من يتداول أسماء على أنها للحالات السبع المصابة وهي غير صحيحة".



وأكد أنه سيتم ملاحقة كل من نشرها قانونًا بتهمة ترويج الإشاعات، مطالباً نشطاء شبكات التواصل الإجتماعي عدم التعاطي معها والإبلاغ عن مروجيها.



وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت عن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، من رجال الأمن، الذين خالطوا الحالتين السابقتين، ليرتفع العدد إلى تسع إصابات.



وأكدت الوزارة، أن القطاع خالي من الفيروس، مشددة على أن المصابين داخل مركز الحجر الصحي ولم يخالطوا أي أحد داخل القطاع.