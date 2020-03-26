



وأضاف: "تجري الطواقم الطبية مسحا لعدد من أفراد العائلة في البلدة وهم خمسة أشقاء يعملون في إسرائيل يعتقد بإصابتهم بالفيروس، أما الإصابات في قطاع غزة فهي لمخالطين كانوا يشرفون على اثنين من المصابين داخل الحجر الصحي وتم إبقاؤهم في الحجر .



وكانت جرت مساء الأربعاء في قرية بدو مراسم تشييع عن بعد للفقيدة الراحلة شارك فيها عدد محدود من أفراد عائلتها، وسط تدابير وقائية مشددة، حيث جرت عملية تكفينها ومواراتها الثرى وفق الأصول الطبية وحسب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.



وكان رئيس الوزراء د.محمد اشتية نعى الفقيدة بحزن شديد ودعا إلى رعاية كبار السن والمرضى في مجتمعنا وحمايتهم بالوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات الحجر المنزلي.



ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في فلسطين إلى 73 إصابة، تعافى منهم 17 مصاباً في مدينة بيت لحم.



رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم ، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قرية بدو شمال غرب القدس وسبع إصابات في قطاع غزة.وقال المتحدث في بيان صدر عنه في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء/ الخميس: إن الإصابتين الجديدتين هما لابن الفقيدة الذي يعمل في إسرائيل، وعمره (37 عاماً، وعمه البالغ من العمر (57 عاماً).