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الداخلية بغزة: نحذر من تداول الشائعات والانتباه قبل تناقل أية معلومات بهذه المرحلة الحساسة

الداخلية بغزة: نحذر من تداول الشائعات والانتباه قبل تناقل أية معلومات بهذه المرحلة الحساسة
مكان حجر صحي غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، فجر اليوم الخميس، بياناً "مهماً" بعد الكشف عن سبعة حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في القطاع.

وأكدت الوزارة أن أية إجراءات جديدة يتم اتخاذها في إطار الخطة الوقائية لمواجهة فيروس (كورونا)، تقوم الوزارة بإعلانها بشكل رسمي وواضح.

ودعت "الداخلية" على لسان المتحدث باسمها، إياد البزم، للحذر من تداول الشائعات والانتباه قبل تناقل أية معلومات في هذه المرحلة الحساسة.

وأضاف: أن إصابة سبعة من عناصر جهاز الشرطة بفيروس (كورونا) في أحد مراكز الحجر الصحي أثناء قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء شعبنا، يأتي في إطار المخاطرة التي يتعرض لها منتسبو وزارة الداخلية والأمن الوطني في كل الظروف والمحطات الصعبة، وتحملهم الأعباء من أجل الذود عن أبناء شعبهم، وحفظ أمنهم وأرواحهم.

وشدد البزم على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة لمتابعة حالة المصابين السبعة، وهم جميعاً بصحة جيدة، وقد "اتخذنا مزيداً من الإجراءات الوقائية لحماية القوات الشرطية والأمنية العاملة، وسنواصل القيام بواجبنا، ونحن على ثقة بأننا جميعاً سنتجاوز هذه المحنة بوحدة شعبنا وتكاتف كل فئاته".

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