ترامب: فرضت حالة الطوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا وأمامنا أسابيع عصيبة





وشدد على أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى، مشيراً إلى "أننا نكثف جهودنا لمساعدة نيويورك حتى تتخطى أزمة فيروس (كورونا)".





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس (كورونا)، لافتاً إلى أن "أمامنا أسابيع عصيبة في نيويورك بسبب انتشار الفيروس.وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في واشنطن: نتابع التطورات في نيويورك باعتبارها البؤرة الرئيسية لوباء (كورونا)، حيث نقوم نقوم ببناء مستشفيات ومراكز طبية في الولاية.