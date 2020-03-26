ترامب: فرضت حالة الطوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا وأمامنا أسابيع عصيبة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس (كورونا)، لافتاً إلى أن "أمامنا أسابيع عصيبة في نيويورك بسبب انتشار الفيروس.
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في واشنطن: نتابع التطورات في نيويورك باعتبارها البؤرة الرئيسية لوباء (كورونا)، حيث نقوم نقوم ببناء مستشفيات ومراكز طبية في الولاية.
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في واشنطن: نتابع التطورات في نيويورك باعتبارها البؤرة الرئيسية لوباء (كورونا)، حيث نقوم نقوم ببناء مستشفيات ومراكز طبية في الولاية.
وشدد على أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى، مشيراً إلى "أننا نكثف جهودنا لمساعدة نيويورك حتى تتخطى أزمة فيروس (كورونا)".
وقال الرئيس الأمريكي: إن الوضع في نيويورك هو أكبر مشكلة تواجهنا حتى الآن في مجال مكافحة (كورونا)، مؤكداً أن حزمة التحفيز أمام الكونغرس هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة
وقال: أقوم بكل ما يمكن لمساعدة نيويورك التي تعاني ظروفا هي الأصعب الآن، والجمهوريون والديمقراطيون يعملون معا لمواجهة تداعيات فيروس (كورونا).
وأضاف ترامب: "نأمل أن تعود الحركة إلى المجتمع وبعض الفئات ستعود إلى العمل قبل غيرها".
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