الاتحاد العام لعمال فلسطين يحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن سلامة عمالنا

أصدر الاتحاد العام لعمال فلسطين اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تعامل سلطات الاحتلال مع العمال الذين يعملون في أراضي عام 48.





ان الاتحاد العام لعمال فلسطين يقف صفاً واحدا مع اخوانة عمال فلسطين داخل الوطن المحتل ، في مواجهة الوباء العالمي المنتشر، وبالدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين واين ما وجدوا على وجة الارض.



واننا في الاتحاد العام لعمال فلسطين نحمل كافة المسئولية للجانب الاسرائيلي الفاشي، عن سلامة عمالنا التي تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية وكل المواثيق والاتفاقيات والعرف الدولي، وتمارس الارهاب الدولي بحق عمالنا وابناء شعبنا الفلسطيني الاعزل الواقعين تحت الاحتلال، وتدعي الديمقراطية.



وهنا نسأل عن دور منظمة العمل الدولية، ومنظمات الامم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني في العالم عن دورهم فيما يجري بحق عمالنا في ارضنا المحتلة، وعلى الحواجز المذلة؟؟مكتفين بتسجيل الانتهاكات الاسرائيلية فقط بحق عمالنا، ولم نسمع لمرة واحدة انها ادانت الجانب الاسرائلي المحتل لارضنا.



اننا ندين بشدة هذا التصرف العنصري من المحتل الغاصب، واننا نناشد الاتحاد العالمي للنقابات، واتحاد نقابات العمال العرب، ومنظمة العمل العربية، وكل منظمات المجتمع المدني في العالم، بالوقوف الى جانب عمال فلسطين وادانة إسرائيل لعدم احترامها القوانين الدولية وانتهاكها لابسط حقوق الانسان في العمل، والتنقل بكرامة، و عدم معاملتهم كالعمال الوافدين، واستغلال حاجة عمالنا للعمل داخل الخط الاخضر لعدم وجود فرص عمل لإهانتهم وإذلالهم، وانها تمارس الاستعلاء فوق القانون الدولي مستغلة حاجتهم للعمل، وتتصرف بوحشية المحتل الغاصب دون اي رادع، وبدون اي حقوق؛ من ضمان اجتماعي او حقوق نهاية الخدمة، وتمارس بحقهم الفصل التعسفي، وهم اصحاب الارض متسلحة بالاستكبار والانحياز الأمريكي.



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: