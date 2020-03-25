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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين في مناطق متفرقة من القدس

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين في مناطق متفرقة من القدس
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة تسعة مواطنين من أنحاء متفرقة من القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باعتقال قوات الاحتلال الشابين عمر الفيراوي، وعبد الرحمن البشيتي (20 عاما) من منطقة باب الناظر أحد أبواب المسجد الأقصى، وسط مناوشات بين قوات الاحتلال والشبان المتواجدين بالمكان.

وفي البلدة القديمة من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال: نظام أبو رموز، وحاتم كسواني، وجهاد أبو رموز، خلال تواجدهم في منطقة باب الأسباط.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية، واعتقلت أربعة شبان اثناء تواجدهم على مدخل البلدة، وهم: تيسير محيسن، ومحمد رمزي محيسن، وصهيب صيامة، وحمادة اديب أبو الحمص.

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