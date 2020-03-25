الصحة بغزة تُعلن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأربعاء، تسجيل سبع حالات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك من أشخاص خالطوا الحالتين السابقتين.





وقالت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:"حرصاً من الوزارة على إطلاع شعبنا على المعلومات الهامة وبشفافية عالية وفي أسرع وقت تُعلن وزارة الصحة أنه قد تم تسجيل سبع حالات جديدة بفيروس كورونا ممن خالطوا الحالتين السابقتين".





وأضافت الوزارة:" الحالات السبعة من رجال الأمن الذين كانوا محجورين في نفس مركز الحجر ولازالوا في الحجر ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز".



وتابعت: "تؤكد وزارة الصحة بصورة قاطعة أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر".



يذكر أن وزارة الصحة بغزة أعلنت في وقت سابق تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لاثنين من العائدين من باكستان، وذلك مطلع الأسبوع الجاري.

رام الله - دنيا الوطن