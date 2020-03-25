مباشر | ترامب: أمامنا أسابيع عصيبة بسبب (كورونا)

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تُعلن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُعلن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأربعاء، تسجيل سبع حالات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك من أشخاص خالطوا الحالتين السابقتين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:"حرصاً من الوزارة على إطلاع شعبنا على المعلومات الهامة وبشفافية عالية وفي أسرع وقت تُعلن وزارة الصحة أنه قد تم تسجيل سبع حالات جديدة بفيروس كورونا ممن خالطوا الحالتين السابقتين".

وأضافت الوزارة:" الحالات السبعة من رجال الأمن الذين  كانوا محجورين في نفس مركز الحجر ولازالوا في الحجر ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز". 

وتابعت: "تؤكد وزارة الصحة بصورة قاطعة أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر".

يذكر أن وزارة الصحة بغزة أعلنت في وقت سابق تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لاثنين من العائدين من باكستان، وذلك مطلع الأسبوع الجاري. 

أخبار ذات صلة

الاتحاد العام لعمال فلسطين يحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن سلامة عمالنا

الاتحاد العام لعمال فلسطين يحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن سلامة عمالنا

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين في مناطق متفرقة من القدس

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين في مناطق متفرقة من القدس

الشرطة: إصابة أربعة مواطنين بحادث إطلاق نار في الخليل

الشرطة: إصابة أربعة مواطنين بحادث إطلاق نار في الخليل

غنام بزيارة عائلة الشهيد الخوجا: أوجعني عدم مقدرتي تقبيل جبين والدته بسبب (كورونا)

غنام بزيارة عائلة الشهيد الخوجا: أوجعني عدم مقدرتي تقبيل جبين والدته بسبب (كورونا)

(فدا) يصدر بياناً بشأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين

(فدا) يصدر بياناً بشأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين

أجواء مغبرة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتساقط أمطار يوم الجمعة

أجواء مغبرة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتساقط أمطار يوم الجمعة

الصالح يشيد بإجراءات الهيئات المحلية للحد من انتشار فيروس (كورونا)

الصالح يشيد بإجراءات الهيئات المحلية للحد من انتشار فيروس (كورونا)

اعتقال 15 متعهداً غير ملتزمين بقرارات عدم تنقل العمال للداخل

اعتقال 15 متعهداً غير ملتزمين بقرارات عدم تنقل العمال للداخل

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

الاتحاد العام لعمال فلسطين يحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن سلامة عمالنا

الاتحاد العام لعمال فلسطين يحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن سلامة عمالنا

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين في مناطق متفرقة من القدس

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين في مناطق متفرقة من القدس

غنام بزيارة عائلة الشهيد الخوجا: أوجعني عدم مقدرتي تقبيل جبين والدته بسبب (كورونا)

غنام بزيارة عائلة الشهيد الخوجا: أوجعني عدم مقدرتي تقبيل جبين والدته بسبب (كورونا)

(فدا) يصدر بياناً بشأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين

(فدا) يصدر بياناً بشأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين

الصالح يشيد بإجراءات الهيئات المحلية للحد من انتشار فيروس (كورونا)

الصالح يشيد بإجراءات الهيئات المحلية للحد من انتشار فيروس (كورونا)

اعتقال 15 متعهداً غير ملتزمين بقرارات عدم تنقل العمال للداخل

اعتقال 15 متعهداً غير ملتزمين بقرارات عدم تنقل العمال للداخل

هيئة الأسرى: أسيران لا زالا قيد الحجر الوقائي في عيادة (سجن الرملة)

هيئة الأسرى: أسيران لا زالا قيد الحجر الوقائي في عيادة (سجن الرملة)

منوعات

فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا

فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ&#34;كورونا&#34;

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ"كورونا"

شاهد: شيماء سيف للجمهور &#34;اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي&#34;

شاهد: شيماء سيف للجمهور "اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي"

عربي

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر ووفاة حالة واحدة

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر ووفاة حالة واحدة

الأردن يُعلن ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 172 حالة

الأردن يُعلن ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 172 حالة

تونس تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات (كورونا) بيوم واحد

تونس تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات (كورونا) بيوم واحد

أمريكا تُطالب ولي العهد السعودي بـ &#34;التهدئة&#34;

أمريكا تُطالب ولي العهد السعودي بـ "التهدئة"