غنام بزيارة عائلة الشهيد الخوجا: أوجعني عدم مقدرتي تقبيل جبين والدته بسبب (كورونا)











رام الله - دنيا الوطنزارت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الأربعاء عائلة الشهيد سفيان الخواجا الذي استشهد برصاص الاحتلال شرقي بلدة نعلين غرب رام الله قبل ايام، متخذة كافة اجراءات الصحة والسلامة العامة في ظل حالة الطوارىء المعلنة لمنع انتشار فايروس كورونا .وقالت غنام: "كم أوجعني عدم مقدرتي تقبيل جبين والدة الشهيد حماية لها ولنا جميعاً في ظل الاجرءات المتخذة لمنع تفشي فايروس كورونا"، مؤكدة أن الشهداء أكرم منا جميعا وشعبنا سيواصل مسيرة التحرروالنضال حتى نيل كافة حقوقه.وأشارت، إلى أن الاحتلال استهدف الشهيد الخواجا بدم بارد، ضاربا كافة المواثيق والعهود الدولية عرض الحائط، مطالبة العالم الحر بضروروة التدخل وتوفير الحماية لشعبنا.ولفتت غنام الى أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا لا تتوقف حتى في أصعب الظروف التي يمر بها العالم في ظل جائحة فايروس كورونا، مشيرة إلى أن الاحتلال أخطرعلى شعبنا من فايروس كورونا .كما تفقدت غنام عائلة الجريح محمود الخواجا، مؤكدة أن عائلات الشهداء والجرحى والأسرى هي على سلم اولوياتنا حتى في أصعب الظروف التي يمر بها شعبنا، موجهة التحية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى والحرية القريبة لكافة أسرانا وراء قضبان سجون الاحتلال.