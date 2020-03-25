أجواء مغبرة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتساقط أمطار يوم الجمعة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 20-10 19-13 9-15 بيت لحم 20-10 19-13 9-15 رام الله والبيرة 19-9 18-12 8-14 طولكرم 24-13 22-14 17-10 نابلس 21-11 20-13 9-16 قلقيلية 24-13 22-14 17-10 جنين 23-12 22-14 10-18 سلفيت 20-10 19-13 9-15 طوباس 23-12 22-14 10-18 روابي 21-11 20-13 9-16 الخليل 19-9 18-12 8-14 غزه 23-15 14-22 11-18 أريحا 27-15 26-16 13-23 خانيونس 23-15 14-22 11-18 الأغوار الشمالية 25-13 24-14 11-21 رفح 24-14 13-23 10-19

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو يوم الخميس غائماً جزئياً الى غائم ومغبرا احيانا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما ليلة الخميس الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً، ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ومغبرا احيانا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي