شؤون فلسطينية

الصالح يشيد بإجراءات الهيئات المحلية للحد من انتشار فيروس (كورونا)

الصالح يشيد بإجراءات الهيئات المحلية للحد من انتشار فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
 أشاد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح بالإجراءات التي اتخذتها الهيئات المحلية في محافظات الوطن كافة؛ للحد من انتشار فيروس الكورونا في ظل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد.

وثمن الصالح الجهود المبذولة من قبل الهيئات المحلية ولجان الاسناد التطوعية، والأجهزة الأمنية وطواقم لجان الطوارئ المركزية، والطواقم الطبية، في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص والتي تهدف بالأساس إلى حماية
المواطنين وتلبية احتياجاتهم الاساسية ومتابعة توفير المواد الغذائية والأدوية وضمان وصولها لمحتاجيها، بالإضافة إلى توفير الهيئات المحلية مراكز للفرز والحجر الصحي للتعامل مع الحالات الطارئة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية تفقدية اليوم الأربعاء لعدد من الهيئات المحلية في محافظة سلفيت، بمشاركة محافظ سلفيت عبد الله كميل، وعدد من قادة الاجهزة الامنية في المحافظة، وشملت الجولة الميدانية كل من ( سلفيت، قراوة بني حسان، بديا،مسحة، الزاوية، رافات، دير بلوط، كفر الديك، بروقين).

ودعا الصالح إلى ضرورة تركيز الجهود في الفترة المقبلة على الاستمرار باتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر لضمان عدم انتشار الفيروس من خلال الاستمرار بالاجراءات الوقائية، إضافة إلى متابعة العمال العائدين من أراضي عام 48 والطلب منهم الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً وذلك حفاظا على سلامتهم
وسلامة اهاليهم وسلامة المجتمع المحلي بأكمله.

وكان الصالح قد استهل الجولة الميدانية بزيارة لمقر قيادة الامن الوطني في سلفيت واطلع على طبيعة الإجراءات التي تقوم بها الاجهزة الأمنية في المحافظة وتطبيق القرارات، مثنياً على جهودهم الجبارة لتطبيق النظام والقانون.

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