غنيم: طواقمنا تقوم بأعمال صيانة لضمان استمرار وصول المياه بظل الأوضاع الطارئة

يذكر أن سلطة المياه وضمن خطتها التطويرية تعمل على تنفيذ مشروع يهدف إلى نقل خط مياه ترقوميا – الخليل إلى مكان أفضل لضمان خدمة وكفاءة شكبة المياه.



وفي الوقت ذاته، أشار غنيم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن الطواقم انهت أعمال إنزال مضخة المياه في بئر 11 المغذي لمحافظتي بيت لحم والخليل لتزيد من طاقتها الإنتاجية لتصل الى 3800 كوب، بعد أن كان تدفقها يصل الى 3200 كوب، وذلك لسد احتياجات المواطنين من

المياه في ظل الظروف الطارئة وضمن خطتها لتطوير المصادر المائية.





وأكد غنيم على أن سلطة المياه مستمرة في تنفيذ أعمال المراقبة

والمتابعة والصيانة والتعقيم على كافة مرافق المياه في الوطن لضمان توزيع ووصول المياه الآمنة لكافة أبناء شعبنا.







رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم، أن طواقم سلطة المياه انتهت من العمل في إصلاح كسر في خط المياه الناقل من مصدر ترقوميا - الخليل، المزود لبلدية بيت كاحل وجزء من بلدية الخليل، حيث أن هذا الكسر ناتج عن ارتفاع في ضغط المياهوتعطل في الشبكة، وخلال عملية الإصلاح قد تم أخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها خلال فترة الطوارىء والمتبعة في كافة مرافق المياه.