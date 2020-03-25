شؤون فلسطينية

غنيم: طواقمنا تقوم بأعمال صيانة لضمان استمرار وصول المياه بظل الأوضاع الطارئة

غنيم: طواقمنا تقوم بأعمال صيانة لضمان استمرار وصول المياه بظل الأوضاع الطارئة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم، أن طواقم سلطة المياه انتهت من العمل في إصلاح كسر في خط المياه الناقل من مصدر ترقوميا - الخليل، المزود لبلدية بيت كاحل وجزء من بلدية الخليل، حيث أن هذا الكسر ناتج عن ارتفاع في ضغط المياه
وتعطل في الشبكة، وخلال عملية الإصلاح قد تم أخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها خلال فترة الطوارىء والمتبعة في كافة مرافق المياه.

يذكر أن سلطة المياه وضمن خطتها التطويرية تعمل على تنفيذ مشروع يهدف إلى نقل خط مياه ترقوميا – الخليل إلى مكان أفضل لضمان خدمة وكفاءة شكبة المياه.

وفي الوقت ذاته، أشار غنيم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن الطواقم انهت أعمال إنزال مضخة المياه في بئر 11 المغذي لمحافظتي بيت لحم والخليل لتزيد من طاقتها الإنتاجية لتصل الى 3800 كوب، بعد أن كان تدفقها يصل الى 3200 كوب، وذلك لسد احتياجات المواطنين من
المياه في ظل الظروف الطارئة وضمن خطتها لتطوير المصادر المائية.

وأكد غنيم على أن سلطة المياه مستمرة في تنفيذ أعمال المراقبة
والمتابعة والصيانة والتعقيم على كافة مرافق المياه في الوطن لضمان توزيع ووصول المياه الآمنة لكافة أبناء شعبنا.

أخبار ذات صلة

غنام بزيارة عائلة الشهيد الخوجا: أوجعني عدم مقدرتي تقبيل جبين والدته بسبب (كورونا)

غنام بزيارة عائلة الشهيد الخوجا: أوجعني عدم مقدرتي تقبيل جبين والدته بسبب (كورونا)

(فدا) يصدر بياناً بشأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين

(فدا) يصدر بياناً بشأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين

أجواء مغبرة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتساقط أمطار يوم الجمعة

أجواء مغبرة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتساقط أمطار يوم الجمعة

الصالح يشيد بإجراءات الهيئات المحلية للحد من انتشار فيروس (كورونا)

الصالح يشيد بإجراءات الهيئات المحلية للحد من انتشار فيروس (كورونا)

اعتقال 15 متعهداً غير ملتزمين بقرارات عدم تنقل العمال للداخل

اعتقال 15 متعهداً غير ملتزمين بقرارات عدم تنقل العمال للداخل

محافظ سلفيت يوجه تهديداً &#34;حازماً&#34; للعمال غير الملتزمين بالحجر المنزلي

محافظ سلفيت يوجه تهديداً "حازماً" للعمال غير الملتزمين بالحجر المنزلي

هيئة الأسرى: أسيران لا زالا قيد الحجر الوقائي في عيادة (سجن الرملة)

هيئة الأسرى: أسيران لا زالا قيد الحجر الوقائي في عيادة (سجن الرملة)

فولك يقدم رأيه بشأن حالة دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية

فولك يقدم رأيه بشأن حالة دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

غنام بزيارة عائلة الشهيد الخوجا: أوجعني عدم مقدرتي تقبيل جبين والدته بسبب (كورونا)

غنام بزيارة عائلة الشهيد الخوجا: أوجعني عدم مقدرتي تقبيل جبين والدته بسبب (كورونا)

(فدا) يصدر بياناً بشأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين

(فدا) يصدر بياناً بشأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين

الصالح يشيد بإجراءات الهيئات المحلية للحد من انتشار فيروس (كورونا)

الصالح يشيد بإجراءات الهيئات المحلية للحد من انتشار فيروس (كورونا)

غنيم: طواقمنا تقوم بأعمال صيانة لضمان استمرار وصول المياه بظل الأوضاع الطارئة

غنيم: طواقمنا تقوم بأعمال صيانة لضمان استمرار وصول المياه بظل الأوضاع الطارئة

اعتقال 15 متعهداً غير ملتزمين بقرارات عدم تنقل العمال للداخل

اعتقال 15 متعهداً غير ملتزمين بقرارات عدم تنقل العمال للداخل

هيئة الأسرى: أسيران لا زالا قيد الحجر الوقائي في عيادة (سجن الرملة)

هيئة الأسرى: أسيران لا زالا قيد الحجر الوقائي في عيادة (سجن الرملة)

فولك يقدم رأيه بشأن حالة دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية

فولك يقدم رأيه بشأن حالة دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية

مستوطنون يحطمون 50 شجرة زيتون وكرمة جنوب بيت لحم

مستوطنون يحطمون 50 شجرة زيتون وكرمة جنوب بيت لحم

منوعات

فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا

فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ&#34;كورونا&#34;

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ"كورونا"

شاهد: شيماء سيف للجمهور &#34;اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي&#34;

شاهد: شيماء سيف للجمهور "اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي"

عربي

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر ووفاة حالة واحدة

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر ووفاة حالة واحدة

الأردن يُعلن ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 172 حالة

الأردن يُعلن ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 172 حالة

تونس تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات (كورونا) بيوم واحد

تونس تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات (كورونا) بيوم واحد

أمريكا تُطالب ولي العهد السعودي بـ &#34;التهدئة&#34;

أمريكا تُطالب ولي العهد السعودي بـ "التهدئة"