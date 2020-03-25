اعتقال 15 متعهداً غير ملتزمين بقرارات عدم تنقل العمال للداخل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، عن اعتقال 15 متعهداً غير ملتزم بقرارات عدم التنقل للعمال، مشيرة إلى أن عدم التزامهم يؤدي إلى تشكيل خطورة على سلامة المواطنين.



وقالت غنام، في تصريح صحفي: إن جهاز الأمن الوقائي قام بضبطهم لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مبينةً أن اجراءات صارمة ستتخذ بحق كافة المتجاوزين فلا تهاون فيما يتعلق بسلامة شعبنا خصوصا في ظل هذه الظروف.



وتمنت غنام على شعبنا الالتزام بالتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص للسيطرة على الوباء ومنع انتشاره.