دولي

نتنياهو: استمرار ارتفاع عدد المصابين سيجلعنا نفرض طوقاً على كافة أنحاء إسرائيل

نتنياهو: استمرار ارتفاع عدد المصابين سيجلعنا نفرض طوقاً على كافة أنحاء إسرائيل
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بأن كل من يعدي شخصاً آخر بفيروس (كورونا) فكأنما نقل العدوى إلى العالم بأكمله. 

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: أنه يجب ملازمة المنازل لأن القيام بذلك ينقذ الحياة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية الانضباط الذاتي، محذراً من أن العكس "سيجلب علينا الكارثة"، وفق تعبيره.

وبيّن نتنياهو أنه في حال استمر عدد المصابين في الارتفاع فإنه لا مناص من فرض طوق على كافة أنحاء إسرائيل، حيث يتم حاليا الاستعداد لذلك. 

وحذر من أنه في غضون أسبوعين قد يصل عدد حالات الإصابة الخطيرة بالفيروس إلى آلاف، وبالتالي يجب الانصياع للأوامر، داعياً إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية للتعامل مع أزمة (كورونا).

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، إلى 2369، بعد تشخيص حالات جديدة، منهم 39 بحالة خطيرة.

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