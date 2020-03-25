محافظ سلفيت يوجه تهديداً "حازماً" للعمال غير الملتزمين بالحجر المنزلي



وأضاف: سيتم اعتقاله في مكان خاص، ويتم التعامل معه كأنه مجرم وقاتل مع سبق الإصرار، وسيتم اعتقال أفراد أسرته من الذكور في حال ثبوت معرفتهم باختراقه للحجر وعدم الإبلاغ عنه.





رام الله - دنيا الوطنشدد محافظ سلفيت، عبدالله كميل، اليوم الأربعاء، من الاجراءات المتعلقة بالعمال العائدين من أماكن عملهم بأراضي عام الـ48.وقال كميل في بيان صحفي: إنه سيتم اعتقال كل عامل جاء من مكان عمله بأراضي عام الـ48، ولم يلتزم بالحجر المنزلي وقواعده المتمثلة في عدم مخالطة أفراد الأسرة وعدم الخروج وارتداء الكمامة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).