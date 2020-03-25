الرئيس الفرنسي يأمر الجيش بالتحرك لكبح جماح (كورونا)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إطلاق عملية عسكرية لمجابهة فيروس (كورونا) المستجد.



وقرر ماكرون، وفق ما نقلت قناة (فرانس 24)، إطلاق عملية للجيش في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة وباء فيروس (كورونا) المستجد.



وسجلت فرنسا اليوم تسجيل 231 وفاة جديدة و2827 شخصاً في غرف الإنعاش بسبب فيروس (كورونا).















رام الله - دنيا الوطن