هيئة الأسرى: أسيران لا زالا قيد الحجر الوقائي في عيادة (سجن الرملة)

أسرى في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن الأسيرين هزاع عموري، وقيس دراغمة، لا زالا قيد الحجر الاحترازي في عيادة (سجن الرملة)، وذلك بعد الإفراج عن الأسيرين أحمد نصار، وإبراهيم عواد إلى مدينتهما نابلس عصر اليوم.



وقال محامي الهيئة كريم عجوة، الذي تمكن من إجراء مكالمة هاتفية بالأسير هزاع عموري، مساء اليوم، أن الأسير أبلغه بعدم ظهور أي علامات تشير إلى إصابته بالفيروس حتى لحظة الاتصال، وأنه قيد الحجر الاحترازي، كما حالة الأسير ضراغمة، منذ نقلهما يوم الخميس الماضي، من مركز توقيف (بيتح تكفا) وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأضاف عموري للمحامي عجوة: بأنه وثلاثة أسرى آخرين، نقلوا الخميس الماضي من مركز تحقيق (بيتح تكفا) إلى عيادة (سجن الرملة"، للاحتراز الوقائي، ولم تظهر عليهم أية أعراض، وأن الإدارة لا تجري لهم سوى فحص حراري بواقع مرتين يومياً، وأن حجره، سينتهي غداً الخميس.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت منتصف الشهر الحالي، أنها قامت بحجر أربعة أسرى فلسطينيين احترازياً في عيادة (سجن الرملة)، وذلك بعد التحقيق معهم من قبل محقق مصاب بالفيروس في مركز تحقيق (بيتح تكفا).