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تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر ووفاة حالة واحدة

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر ووفاة حالة واحدة
فيروس كورونا - مصر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان، المصرية اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد حالات فيروس (كورونا) إلى 113 حالة، بعد تسجيل 54 إصابة جديدة، فيما توفي شخص اليوم، وفق ما نقل موقع صحيفة (اليوم السابع). 

وكشف د. خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة، حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر (63 عامًا) من محافظة المنوفية.

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