بسبب (كورونا).. إسبانيا تشتري معدات طبية بقيمة 432 مليون يورو من الصين

أعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا اليوم الأربعاء، شراء حكومته معدات وأدوات طبية بقيمة 432 مليون يورو من الصين في سياق العمل على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.



ويشتمل الاتفاق على 550 مليون قناع واق، 5.5 مليون أداة لإجراء الاختبارات السريعة، 950 جهاز تنفس اصطناعي و11 مليون قفاز.







وبذلك تبلغ حصيلة الوفيات في هذا البلد 3434، متجاوزة الأرقام التي سجلتها الصين البؤرة الأولى للوباء، وتصبح ثاني أكثر دول العالم تضررا بالفيروس بعد إيطاليا، وفق ما نقل موقع قناة (فرانس 24).





وكانت السلطات الإسبانية أعلنت الأربعاء أن 738 شخصا قد توفوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بسبب فيروس (كورونا) "كوفيد-19".