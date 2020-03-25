إصابة العشرات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال شمال طولكرم

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، في مواجهات مع جنود الاحتلال، بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري، غرب ضاحية شويكة شمال طولكرم.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، دفعت بتعزيزات مكثفة من جنودها باتجاه بوابة الجدار، والتي أطلقت قنابل الغاز باتجاه الشبان والمزارعين، أثناء تواجدهم في أراضيهم الزراعية المحاذية للبوابة.