"دنيا الوطن" تستضيف طبيب أطفال ليجيب على استفسارات المتابعين بشكل مباشر





وسيتواصل الطبيب المختص بشكل مباشر مع المتابعين، ولمدة ساعة، ما يجنبهم الحاجة للخروج من المنزل؛ للذهاب إلى عيادات الأطباء، ويشجعهم على الالتزام بالحجر، والتقيد بتعليمات الوقاية المعمول بها في فلسطين.

ومن المقرر أن يستضيف الموقع أطباء في كافة المجالات الصحية، كل يوم أحد وخميس، من الساعة 8 إلى 9 مساءً، خلال فترة الحجر الصحي، للإجابة على كافة استفسارات المواطنين، بشكل مباشر من قبل نخبة من الأطباء الماهرين.فاستقاء المعلومات الطبية الصحيحة، من مصدرها الموثوق، وهو الطبيب المختص، سينعكس بشكل إيجابي على صحة المواطنين، وسيعمل على رفع الوعي المجتمعي، بظل المعلومات غير الدقيقة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول فيروس (كورونا)، والطرق الصحيحة لرفع المناعة، ومواضيع صحية مختلفة.