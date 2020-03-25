"الصحة العالمية": العالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحة فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهتنوم غيلريسوس، أن فيروس (كورونا) المستجد خطير جداً.



وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، في جنيف: أن العالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحة فيروس (كورونا) بنجاح، لكن هذا الأمر لا يزال ممكناً، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وقال مدير عام الصحة العالمية: نرى مؤشرات إيجابية على الأرض في مكافحة فيروس (كورونا) في إيطاليا.



وقال غيبريسوس: "الوقت المناسب للتحرك كان منذ شهرين، عندما أهدرنا نافذة الفرص الأولى. لكن الآن لدينا نافذة الفرص الثانية، التي من الضروري ألا نضيعها لإخماد ومكافحة الفيروس".



وأشار غيبريسوس إلى أن هذا الفيروس "خطير جدا"، موضحا أنه أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص، وفقا لمعطيات المنظمة.



وأضاف غيبريسوس: "طلبات الالتزام بالمنازل الموجهة إلى الناس والإجراءات لوقف تنقلاتهم تعطي وقتا للتخفيف من الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية، لكن هذه الخطوات بنفسها لن تؤدي إلى إنهاء الجائحة".



وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قاسية خاصة بالبحث عن الإصابات المحتملة وعزلها وفحصها ومعالجتها".