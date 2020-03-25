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الأردن يُعلن ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 172 حالة

الأردن يُعلن ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 172 حالة
كورونا - الأردن
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الأردن، إلى 172 إصابة، وفق ما نقل وزير الصحة، سعد جابر.

وأضاف في إيجاز صحفي، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة سجلت 19 حالة جديدة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأوضح أن المصابين الجدد هم "مريضة عراقية جاءها ضيوف من العراق، وأردني قدم من سويسرا في 11 آذار/ مارس، وثمانية مخالطين لمريض موجود في أحد المشافي العسكرية، أحدهم خادمة سريلانكية، وأربعة مخالطين لممرضة البشير، و5 من مخالطي زفاف إربد".

وأضاف وزير الصحة: "أرجوكم لا تفشلونا، وتفشلوا جهدنا في الحفاظ عليكم، إن شاء الله، نتخطى الأزمة بهمتكم".

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