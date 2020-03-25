الرئيس عباس يَطمئن على صحة الأمير تشارلز إثر إصابته بفيروس (كورونا)

الرئيس عباس والأمير تشارلز

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رام الله - دنيا الوطن

اطمأن الرئيس محمود عباس، على صحة الأمير تشارلز، إثر إصابته بفيروس (كورونا).



وأعرب الرئيس عباس في برقية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن تمنياته للأمير تشارلز بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة المتحدة الصديق، بدوام السلامة والازدهار.