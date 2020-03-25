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دولي

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 2369

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 2369
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، إلى 2369، بعد تشخيص حالات جديدة، منهم 39 بحالة خطيرة.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية على أنظمة الطوارئ بشأن تقييد النشاط الرامي إلى الحد من مدى انتشار فيروس (كورونا).

وتتضمن هذه الأنظمة تقليصًا إضافيًا في الخروج إلى الأماكن العامة، وتحميل أصحاب العمل المسؤولية، وإغلاق المحلات غير الحيوية وفرض القيود على المواصلات العامة.

ودخلت هذه الأنظمة حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، اعتبارًا من الساعة 17:00 على أن تبقى سارية المفعول لمدة سبعة أيام، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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