الرئيس عباس يُشيد بدور حركة فتح في مواجهة فيروس (كورونا)

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

اشاد الرئيس محمود عباس، بالجهود التي تبذلها حركة (فتح) في كافة أقاليم الوطن في مواجهة جائحة فيروس (كورونا).



وحيا الرئيس في اتصال هاتفي مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم، جمال محيسن، اليوم الثلاثاء، كل أبناء حركة فتح، وشبيبتها في جميع المواقع على جهودهم الكبيرة، وثمّن مبادرتهم بتشكيل لجان التطوع في الأقاليم والمناطق التنظيمية المختلفة، والتي كان لها أثر كبير في الحدّ من التنقل والاحتكاك بين الجمهور، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واثنى الرئيس عباس على الدور الطليعي، الذي تقوم به الحركة وشبيبتها على كافة الأصعدة، وخصّ بالذّكر مشاركتها في حملة تعقيم دور العبادة والأماكن العامة.