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شؤون فلسطينية

فتح: المؤسسة الرسمية تتعامل بمهنية عالية مع توجيهات القيادة

فتح: المؤسسة الرسمية تتعامل بمهنية عالية مع توجيهات القيادة
فتح - مسيرة
رام الله - دنيا الوطن
أشادت حركة (فتح) بأداء المؤسسة الرسمية، الأمنية والصحية منها والمدنية، بتنفيذ تعليمات وتوجيهات القيادة الفلسطينية، سواء بفرض حالة الطوارئ من الناحية اللوجستية، والتعامل مع الجمهور وإدارة الأزمة، وأخيراً تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة، المتعلقه بأحبتنا العمال داخل الخط الأخضر.

وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة (فتح)، أسامة القواسمي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ما شاهدناه اليوم، من أداء عال المستوى، بتنفيذ المحافظين والمؤسسة الأمنية والطواقم الصحية من توعية وتعقيم للعمال الفلسطينيين العائدين من داخل الخط الأخضر، وتعاون الجميع دون استثناء مع الحكومة ومؤسساتها، إنما يدلل على الوعي الوطني والاجتماعي، والحرص من جميع فئات شعبنا على المرور بسلام وبأقل الأضرار الممكنة من هذه الظروف، التي تعصف بالعالم بأسره.

وناشد القواسمي مرة أخرى، عمالنا الأحبة داخل أراضي عام 48، بجعل الأولوية سلامتكم وسلامة عائلاتكم وأعزائكم وأقاربكم وأبناء شعبكم، ونحن على يقين مطلق، بأن هذا ما أنتم عليه، ونحن ندرك كفاحكم من أجل لقمة العيش، مشدداً على أن التعاون والالتزام من جميع أبناء شعبنا دون استثناء، هو مفتاح النجاح.

وختم القواسمي بالقول: إن حالة الثقة التي نراها على الأرض بين الشعب وقيادته، ممثلة بالرئيس والحكومة وأجهزة الدولة، إنما هي ثمرة الأداء المهني والقرارات المناسبة ووعي شعبنا، الذي يضرب مثلاً سيسجله التاريخ في البناء والتكاتف والتعاضد.

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