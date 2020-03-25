الشرطة تعتقل ستة أشخاص وتضبط سبع مركبات لمخالفتهم حالة الطوارئ بقلقيلية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة على ستة أشخاص، وضبطت أربع مركبات وثلاث دراجات نارية، لمخالفتهم حالة الطوارئ، وعدم التزامهم بالتعليمات في محافظة قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه خلال قيام دوريات الشرطة العاملة برفقة الأجهزة الأمنية بجولات لمنع حركة وتنقل المواطنين في المدينة، تنفيذاً لقانون الطوارئ بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين من منازلهم، قبضت على ستة أشخاص أثناء تواجدهم في الشارع، وخروجهم من المنازل بمركباتهم، بدون أي مبرر، فقد تم ضبط أربع مركبات وثلاث دراجات نارية.



وتم التحفظ على الأشخاص من أجل إحالتهم إلى جهة الاختصاص، وحجز المركبات والدراجات؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، حسب قانون الطوارئ.



وأكدت الشرطة، متابعتها بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية، العمال العائدين من الداخل الفلسطيني من أجل إجراء الفحص لهم، وضرورة بقائهم بالحجر المنزلي.