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شؤون فلسطينية

المرور بغزة: فيديو مطالبة أصحاب المحال بإغلاقها مُفبرك وغير صحيح

المرور بغزة: فيديو مطالبة أصحاب المحال بإغلاقها مُفبرك وغير صحيح
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، تنويهاً بشأن ما يجري تداوله من مقطع فيديو، حول قيام مركبة تتبع للإدارة، بالنداء على أصحاب المحال التجارية بغزة، لإغلاق محالهم.

وقالت الإدارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الأربعاء: "ننوه إلى أن مقطع الفيديو، الذي أشيع عن قيام مركبة تتبع لشرطة المرور، تطالب فيها أصحاب المحلات في مدينة غزة بالإغلاق، هو مُفبرك وعارٍ عن الصحة". 

وأضافت: "تتابع الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة مع الجهات ذات الاختصاص، من أجل الوصول إلى مصدر الفيديو لمحاسبته، كما وندعو أبناء شعبنا ونشطاء التواصل الاجتماعي والإعلاميين؛ لاستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية فقط، وهي الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة".

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