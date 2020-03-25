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شؤون فلسطينية

اشتية يُعلّق على إعلان تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بفلسطين

اشتية يُعلّق على إعلان تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بفلسطين
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
علّق رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على إعلان أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في فلسطين، والتي كانت لسيدة في الضفة الغربية.

وقال اشتية، عبر (فيسبوك): "ننعى إلى شعبنا بحزن شديد، السيدة المتوفاة جراء إصابتها بفيروس (كورونا)، رحمها الله، وألهم عائلتها الصبر والسلوان، ومنحنا القوة لمنع تفشي هذا المرض، الذي أول ضحاياه آباؤنا وأمهاتنا". 

وأضاف اشتية: "لنرحم كبار السن والمرضى في مجتمعنا، لنحميهم بوعينا والتزامنا بالإجراءات الوقائية، وإجراءات الحجر المنزلي، حتى لا نخسر أماً أخرى".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، مشيراً إلى أنها للسيدة الستينة من بلدة بدو شمال غرب القدس.

وأوضح ملحم، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 64 إصابة، بعد تسجيل اثنتين جديدتين في قرية بدو قضاء القدس المحتلة". 

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