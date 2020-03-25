"الاقتصاد" تحيل تسعة تجار للنيابة العامة وتغلق ثلاثة مشاغل خياطة مخالفة بالخليل





كما أغلقت ثلاثة مشاغل خياطة مخالفة للانظمة والقوانين المعمول بها في مدينة الخليل تعمل على إنتاج كمامات غير صحية مستغلة الحالة الراهنة لتسويق هذه الأصناف.



وبينت الوزارة في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، معالجة نحو 150 شكوى وردت من قبل المواطنين تركزت في عدم اشهار الاسعار على السلع وارتفاع في اسعار الخضار والفواكه بالإضافة الى عبر الرقم 129 وهواتف مديريات دوائر حماية المستهلك والصفحة الرسمية للوزارة (فيسبوك).



رام الله - دنيا الوطنأحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، تسعة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية التي تبقى أبوابها مفتوحة أمام عمليات التسوق حتى الساعة السابعة مساء ما عدا المخابز والصيدليات.