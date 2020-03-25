دولي

الأمير تشارلز نقل فيروس (كورونا) على نطاق واسع.. هل أصابت العدوى والدته؟

الأمير تشارلز نقل فيروس (كورونا) على نطاق واسع.. هل أصابت العدوى والدته؟
الأمير تشارلز
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية: إن الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب دخلا بأسابيع من العزلة الذاتية معاً في قلعة وندسور، وذلك بعد أن كشف الأمير تشارلز، اليوم الأربعاء، أن الاختبارات أثبتت أنه مصاب بفيروس (كورونا).

وحسب الصحيفة، فإن أمير ويلز البالغ من العمر 71 عاماً، يعاني من شكل خفيف من المرض، وهو موجود في ملكية بالمورال مع زوجته كاميلا، دوقة كورنوال، التي اختبرت نتائج سلبية، ولا تظهر عليها أي أعراض للفيروس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر ملكي قوله: إن تقدير الأطباء يشير إلى أن الأمير أصيب بالعدوى في 13 آذار/ مارس الجاري، بعد 24 ساعة من آخر لقاء بوالدته البالغة من العمر 93 عاماً.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام: "الملكة لا تزال في صحة جيدة، تتبع الملكة جميع النصائح المناسبة فيما يتعلق برفاهها"، مشيراً إلى أن الملكة في حالة تأمين، ولا يمكن حتى لأفراد العائلة المقربين رؤيتها. 

وأضاف: "يتم عقد اجتماع الملكة الأسبوعي مع رئيس الوزراء عبر الهاتف، وليس شخصيًا في قصر باكنغهام، حيث كان العامل إيجابيًا بينما كانت الملكة لا تزال في الإقامة الأسبوع الماضي".

وحسب الصحيفة، فإنه تم تأكيد فيروس تشارلز التاجي أمس- بالضبط بعد أسبوعين من لقاء الأمير ألبرت من موناكو، الذي كان اختباره إيجابيًا قبل خمسة أيام، بعد أن جلس مقابل أمير ويلز في العاشر من آذار/ مارس الجاري.

وقال ناطق باسم كلارنس هاوس: 'إن اختبار أمير ويلز إيجابي لفيروس (كورونا)، لقد كان يعاني من أعراض خفيفة ولكن بخلاف ذلك لا يزال في صحة جيدة، وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد".  

وقال المتحدث باسم تشارلز إنه كان من المستحيل تحديد مصدر العدوى بسبب العدد الكبير من المشاركات العامة التي أجراها في الأسابيع الأخيرة، مستدركاً: "لكن هناك تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان قد جاء من الأمير ألبرت، وإذا كان ولي العهد قد نشر للعائلة هذا المرض".

وأضافت الصحيفة: "شوهد تشارلز آخر مرة مع الملكة في التاسع من آذار/ مارس في خدمة الكومنولث في دير وستمنستر ورآها مرة أخرى في 12- 24 ساعة قبل أن يدعي طبيبه أنه أصبح معديًا". 





أخبار ذات صلة

أول حالتي وفاة بـ (كورونا) بروسيا وبوتين يعلن الأسبوع المقبل عطلة رسمية

أول حالتي وفاة بـ (كورونا) بروسيا وبوتين يعلن الأسبوع المقبل عطلة رسمية

ألمانيا تُعلن نتائج الفحص الثاني الخاص بفيروس (كورونا) لأنجيلا لميركل

ألمانيا تُعلن نتائج الفحص الثاني الخاص بفيروس (كورونا) لأنجيلا لميركل

أمريكا: الصينيون رفضوا دخول خبرائنا لمدينة &#34;ووهان&#34; منذ بداية انتشار (كورونا)

أمريكا: الصينيون رفضوا دخول خبرائنا لمدينة "ووهان" منذ بداية انتشار (كورونا)

بلازما دم المتعافين من (كورونا) العلاج الأمثل للفيروس

بلازما دم المتعافين من (كورونا) العلاج الأمثل للفيروس

تعافي 36 ألف مريض في ووهان الصينية

تعافي 36 ألف مريض في ووهان الصينية

إسبانيا تتجاوز الصين في وفيات (كورونا)

إسبانيا تتجاوز الصين في وفيات (كورونا)

أكثر من 800 ألف عاطل عن العمل في إسرائيل

أكثر من 800 ألف عاطل عن العمل في إسرائيل

إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس (كورونا)

إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; تحيل تسعة تجار للنيابة العامة وتغلق ثلاثة مشاغل خياطة مخالفة بالخليل

"الاقتصاد" تحيل تسعة تجار للنيابة العامة وتغلق ثلاثة مشاغل خياطة مخالفة بالخليل

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يوجه نداءً للعمال بشأن (كورونا)

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يوجه نداءً للعمال بشأن (كورونا)

الشرطة تقبض على ستة أشخاص لخروجهم من المنازل بلا مبرر في سلفيت

الشرطة تقبض على ستة أشخاص لخروجهم من المنازل بلا مبرر في سلفيت

&#34;الاقتصاد&#34; تغلق مشغلي خياطة برام الله ينتجان كمامات غير صحية

"الاقتصاد" تغلق مشغلي خياطة برام الله ينتجان كمامات غير صحية

هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم قسم 4 بمعتقل &#34;جلبوع&#34; وتجري تفتيشات استفزازية

هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم قسم 4 بمعتقل "جلبوع" وتجري تفتيشات استفزازية

شبكة مستشفيات القدس توجه مناشدة للحكومة بشأن مبيت الطاقم الطبي من الضفة

شبكة مستشفيات القدس توجه مناشدة للحكومة بشأن مبيت الطاقم الطبي من الضفة

الداخلية بغزة: استدعاء 15 من مروجي الشائعات وتحويل أربعة منهم للنيابة العامة

الداخلية بغزة: استدعاء 15 من مروجي الشائعات وتحويل أربعة منهم للنيابة العامة

هيئة الأسرى: الاحتلال سيفرج عن أسيريْن محجورين وقائياً من فيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: الاحتلال سيفرج عن أسيريْن محجورين وقائياً من فيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ&#34;كورونا&#34;

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ"كورونا"

شاهد: شيماء سيف للجمهور &#34;اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي&#34;

شاهد: شيماء سيف للجمهور "اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي"

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

عربي

تونس تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات (كورونا) بيوم واحد

تونس تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات (كورونا) بيوم واحد

أمريكا تُطالب ولي العهد السعودي بـ &#34;التهدئة&#34;

أمريكا تُطالب ولي العهد السعودي بـ "التهدئة"

مصر: وفاة جديدة و442 إصابة بفيروس (كورونا)

مصر: وفاة جديدة و442 إصابة بفيروس (كورونا)

وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في السعودية

وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في السعودية