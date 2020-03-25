الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يوجه نداءً للعمال بشأن (كورونا)

وجه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الأربعاء، نداءً للعمال الذين يعملون في أراضي عام 48، بشأن فيروس (كورونا).







وطالب الاتحاد العمال بالالتزام بالحجر المنزلي وعدم مغادرته، منذ اللحظة الأولى لعودتهم إلى الضفة الغربية، ولمدة 14 يوماً.





وفيما يلي نص النداء الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





الرقم النقابي المسؤول رقم الهاتف المحافظة 1 محافظة القدس 2 محافظة رام الله والبيرة 3 محافظة جنين 4 محافظة نابلس 5 محافظة طوباس 6 محافظة طولكرم 7 محافظة قلقيليه 8 محافظة بيت لحم 9 محافظة أريحا 10 رقم الطوارىء المجاني 1800120120 الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأصبح من المعلوم لديكم وللجميع، بأن فايروس كورونا المستجد، قد تفشى داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعني أنكم معرضون لتلقى العدو بسبب وجودكم في سوق العمل الإسرائيلي، وهذا يطلب منكم إتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والوقاية لتجنب الإصابة بالفايروس، ومن ثم نقله لأسركم ولفلذات أكبادكم لا سمح الله، وهو أمر لا تريدونه أبداً؛ إنما حبكم لهم هو ما دفعكم للمخاطرة بأرواحكم والتوجه لمراكز أعمالكم في الداخل المحتل، كما أنكم لا تحتاجون لمن يذكركم بواجباتكم الأبوية، لحماية أسركم وحماية مجتمعكم الذي نعيش ونحيا فيه معاً وسوياً كأسرة واحدة موحدة ومترابطة.أيها الأبطاليا من تبنى الأوطان بسواعدكم، إن شعبكم يطلب منكم أن تحافظو على سلامتكم وصحتكم، ليبقى رصيد شعبنا على حالة من السواعد العمالية المتمتعة بالصحة والعافية والحماس، راجين منكم التفاعل بإيجابية وصدر مفتوح مع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة الفلسطينية وقرارات الإخوة المحافظين، واتباع الخطوات التالية:1- الالتزام بالحجر المنزلي وعدم مغادرته، منذ اللحظة الأولى لعودتكم ولمدة 14 يوم.2- كل من يشعر بأعرض الإصابة بالفايروس التي أصبحت معروفة عليه الاتصال بوزارة الصحة من خلال الرقم المخصص للطوارىء والطب الوقائي وهو (1800000888).3- تجنب الاختلاط بالأشخاص القريبين منكم، سيما أولادكم وأمهاتكم وزوجاتكم.4- التواصل مع لجان الطوارىء العمالية في مختلف المحافظات على الأرقام التالية: