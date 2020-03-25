الشرطة تقبض على ستة أشخاص لخروجهم من المنازل بلا مبرر في سلفيت

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم الأربعاء، القبض على ستة أشخاص لخروجهم من المنازل بلا مبرر، ولعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة في سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات الشرطة في مركز بديا العاملة وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها ، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين من منازلهم قبضت على ثلاثة أشخاص يعملون بمحل مفروشات وثلاثة أشخاص آخرين يعملون في البناء مخالفين التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.



وفي سياق متصل قامت الشرطة بتحويل عامل بعد وصوله لبلدة الزاوية قادما من عمله بأراضي عام 48 لجهات الاختصاص من اجل الحجر الصحي .



وتم التحفظ على الأشخاص من اجل إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم حسب قانون الطوارئ.