"الاقتصاد" تغلق مشغلي خياطة برام الله ينتجان كمامات غير صحية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الضابطة الجمركية في مدنية رام الله مساء اليوم مشغلي خياطة مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها.



وتقول الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذي المشغلين يعملان على إنتاج كمامات غير صحية، في استغلال للحالة الراهنة لتسويق هذه الأصناف.