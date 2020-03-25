هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم قسم 4 بمعتقل "جلبوع" وتجري تفتيشات استفزازية

اقتحام سجون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن وحدات قمع خاصة اقتحمت اليوم الأربعاء قسم "أربعة" في معتقل "جلبوع" الإسرائيلي.



وأوضحت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن وحدات القمع قامت بإجراء تفتيشات وحشية واستفزازية، وعبثت بمحتويات وأغراض الأسرى وقلبتها رأساً على عقب، واضافت أن حالة من التوتر والاضطراب لا زالت تسود في المعتقل.



ولفتت الهيئة أنه منذ فترة عُقدت جلسات تفاهم بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال فيما يتعلق بوقف الاقتحامات والتفتيشات لأقسام السجون في ظل الأوضاع الاستثنائية مع تفشي فيروس (كورونا)، لكن إدارة معتقلات الاحتلال نكثت بما تم الاتفاق عليه بجلسات التفاهم، واستغلت الوضع الراهن لفرض مزيد من الاجراءات التنكيلية بحق الأسرى وإلحاق الأذى بهم.