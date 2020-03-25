وزارة السياحة بغزة تقرر إغلاق كافة الأماكن الأثرية في القطاع

متحف قصر الباشا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة السياحة والآثار بغزة، وفى إطار جهودها للحفاظ على الصحة العامة وسلامة أبناء شعبنا في غزة، أنها قررت إغلاق كافة الأماكن الأثرية في قطاع غزة، بحيث لن يسمح للمواطنين أو وسائل الإعلام زيارتها.



وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه ورغم ما اتخذته الوزارة خلال الأيام الماضية من احتياطات لتأمين المواقع، إلا أنها ارتأت إغلاق المواقع الأثرية بشكل كامل، حفاظاً على صحة أهالي قطاع غزة، لحين انتهاء هذه الأزمة الطارئة.



وأضافت: أنها لن تسمح للزائرين بالوصول إلى الأماكن الأثرية المختلفة، وفى مقدمتها "قصر الباشا، بغزة، والكنيسة البيزنطية، في جباليا، وموقع "القديس هيلاريون" في النصيرات، وهى من أكثر الأماكن زيارة من قبل المواطنين.



ونوهت الوزارة إلى أنها كذلك، ستغلق تلك الأماكن أمام الصحفيين ووسائل الإعلام الذين يترددون عليها باستمرار؛ لإجراء تقارير صحفية، حول تلك المواقع، وذلك حفاظاً على سلامتهم.