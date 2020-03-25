أول حالتي وفاة بـ (كورونا) بروسيا وبوتين يعلن الأسبوع المقبل عطلة رسمية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الأسبوع القادم بالكامل أيام عطلة بغية خفض وتيرة تفشي فيروس (كورونا) بالبلاد، وفق ما نقلت قناة (العربية).



كما قرر بوتين يؤجل التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا لأجل غير مسمى بسبب (كورونا)، داعياً البنك المركزي لتقديم آلية لتأجيل دفعات القروض.



وقال الرئيس الروسي: يجب حماية الشركات المتعثرة من الإفلاس، مقترحاً إعفاء المواطنين عن واجب سداد ديونهم أمام المصارف مؤقتا بسبب (كورونا).