تونس تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات (كورونا) بيوم واحد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت تونس اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، بيوم واحد.



وأعلن وزير الصحة التونسي عبد المكي، عن تسجيل 59 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 173.



وصرح وزير الصحة بأنه تم اكتشاف الحالات الجديدة بعد إجراء 229 تحليلا مخبريا، موضحاً خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الإصابات المحلية أكثر من الحالات الوافدة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وانتقد عدم الالتزام بقرار الحجر الصحي العام الذي تسبب في ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في تونس.



وأكد الوزير أن تونس دخلت مرحلة العدوى الأفقية، موضحا أن هذه العدوى لا يمكن إيقافها إلى باحترام الإجراءات وبتتبع المواطن لسلوك وقائي، موجها رسالة للتونسيين الذين لا يحترمون الحجر، حيث قال حرفيا "وين ماشيين".



ودعا المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بالحجر الصحي الذاتي في المنزل، لافتا النظر إلى أنه تم تسجيل حالات فرار من الحجر.