دولي

ألمانيا تُعلن نتائج الفحص الثاني الخاص بفيروس (كورونا) لأنجيلا لميركل

ألمانيا تُعلن نتائج الفحص الثاني الخاص بفيروس (كورونا) لأنجيلا لميركل
ميركل ووزير ألماني واجراءات بسبب كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، أن نتائج الفحص الثاني الخاص بفيروس (كورونا)، والذي خضعت له المستشارة، أنجيلا ميركل، سلبية، مما يؤكد عدم إصابتها بهذا المرض، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، قال يوم الاثنين: إن نتيجة أول اختبار، خضعت له ميركل؛ للتحقق من إصابتها بفيروس (كورونا) جاءت سلبية.

ووُضعت ميركل أمس الأحد، في الحجر الصحي، بعد مقابلتها لطبيب مصاب بفيروس (كورونا).

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