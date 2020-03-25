ألمانيا تُعلن نتائج الفحص الثاني الخاص بفيروس (كورونا) لأنجيلا لميركل

ووُضعت ميركل أمس الأحد، في الحجر الصحي، بعد مقابلتها لطبيب مصاب بفيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، أن نتائج الفحص الثاني الخاص بفيروس (كورونا)، والذي خضعت له المستشارة، أنجيلا ميركل، سلبية، مما يؤكد عدم إصابتها بهذا المرض، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، قال يوم الاثنين: إن نتيجة أول اختبار، خضعت له ميركل؛ للتحقق من إصابتها بفيروس (كورونا) جاءت سلبية.