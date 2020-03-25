وزير الخارجية الأمريكي: الصينيون رفضوا دخول خبرائنا لمدينة "ووهان" منذ بداية انتشار (كورونا)

في سياق متصل، قال بومبيو: إنه أكد "لشركائنا في مجموعة الدول السبع الكبرى أننا جاهزون للمساعدة في مكافحة فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنجدد وزير الخارجية الأمريكي، مارك بومبيو انتقاد الصين فيما يخص الشفافية بشأن المعلومات عن فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أنه "ما زلنا بحاجة إلى معلومات شفافة منها بشأنه".وقال في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): نريد العمل مع الصين لكنهم رفضوا دخول خبرائنا لمدينة "ووهان" منذ انتشار (كورونا).وتابع وزير الخارجية الأمريكي: إن الصين انتهجت سياسة التضليل على مواقع التواصل بشأن فيروس (كورونا)، وفق تعبيره، مشيراً إلى أنها تأخرت، بشكل كبير في مشاركة المعلومات المتعلقة بفيروس (كورونا) ومستعدون للعمل معها.