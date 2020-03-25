فلسطين تُسجل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، مشيراً إلى أنها للسيدة الستينة من بلدة بدو شمال غرب القدس.



وأوضح ملحم، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 64 إصابة، بعد تسجيل اثنتين جديدتين في قرية بدو قضاء القدس المحتلة".





وأضاف ملحم، أن الإصابتين لابنة السيدة المتوفاة التي أعلن عن إصابتها صباح اليوم في القرية، وزوج ابنتها، فيما يتم فحص عينات أخذت من أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة.



وتابع ملحم: "السيدة المتوفاة أصيبت بالفيروس عبر مخالطين، يبدو أنهم كانوا عمالاً داخل الخط الأخضر، كما أن العينات التي اخذت من طولكرم ونابلس كلها سلبية أي أنها غير مصابة".



رام الله - دنيا الوطن