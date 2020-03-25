عاجل

  • الداخلية السعودية: جميع الطرق المؤدية للمناطق المحظور التنقل منها وإليها مغلقة

  • السعودية:حظر للتجوال غدا من 3عصرا حتى 6 من صباح اليوم التالي بمكة والرياض والمدينة

  • الداخلية السعودية: ندعو إلى تنفيذ خطة منع التجول لمنع تفشي (كورونا)

  • كندا تسجل 27 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) و3197 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

  • إغلاق مطار "أورلي" في العاصمة الفرنسية باريس في إطار إجراءات الحد من انتشار (كورونا)

  • الجزائر تسجل 38 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس (كورونا)

  • إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس (كورونا)

  • كندا تسجل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3197 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

  • بيان رسمي: نتائج الفحص الثاني لـ "ميركل" الخاص بفيروس (كورونا) سلبية

  • ملحم: أول حالة وفاة بفيروس كورونا للسيدة الستينة من بلدة بدو شمال غرب القدس

  • ملحم: أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) للسيدة الستينة من بلدة بدو شمال غرب القدس

عربي

أمريكا تُطالب ولي العهد السعودي بـ "التهدئة"

أمريكا تُطالب ولي العهد السعودي بـ "التهدئة"
محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
طلب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "تهدئة" الأمور في أسواق الطاقة والمال العالمية التي تشهد هبوطا حادا مستمرا على خلفية قضايا عدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، موؤغان أورتاغوس، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن بومبيو تحدث مع بن سلمان عبر اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن كلا الجانبين "أعربا عن قلقهما العميق من قضية COVID-19 والحاجة إلى عمل كل الدول بشكل مشترك لاحتواء الجائحة"، وفق (روسيا اليوم). 

وأضاف البيان، أن "وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي ركزا اهتمامهما على ضرورة ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية في ظروف الردود العالمية".

وقال البيان: "بومبيو شدد أن لدى السعودية فرصة حقيقية لتهدئة أسواق الطاقة والمال العالمية، بصفتها زعيمة لمجموعة العشرين (في هذه الفترة) ورائدة مهمة في مجال الطاقة، وخصوصا عندما يواجه العالم حالة من عدم اليقين الاقتصادي الخطير".

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 436 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 19643 وفاة و111889 حالة شفاء.

وتشهد أسعار النفط تراجعا مستمرا خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الزيادة الملموسة للعرض مقابل الطلب، تعمقت بسبب تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، وخاصة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد حول تقليص الإنتاج النفطي في إطار مجموعة "أوبك+"، ما حدث، حسب مصادر مطلعة عدة، بسبب خلاف بين روسيا والسعودية حول الموضوع، وسط تقارير كثيرة تشير إلى سعي الولايات المتحدة تخفيف خسائرها بسبب هذا الوضع عبر عقد تحالف نفطي مع المملكة.

أخبار ذات صلة

مصر: وفاة جديدة و442 إصابة بفيروس (كورونا)

مصر: وفاة جديدة و442 إصابة بفيروس (كورونا)

وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في السعودية

وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في السعودية

تونس تُعلن رابع وفاة بفيروس (كورونا)

تونس تُعلن رابع وفاة بفيروس (كورونا)

الملك عبد الله يُعفي مستأجري العقارات الوقفية بالقدس

الملك عبد الله يُعفي مستأجري العقارات الوقفية بالقدس

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تمدد فترة تقديم طلبات الكوتا حتى نهاية الشهر الجاري

وزارة الاقتصاد تمدد فترة تقديم طلبات الكوتا حتى نهاية الشهر الجاري

دودين: ما اقدم عليه الشرباتي جرس انذار على سياسة الاهمال بحق الاسرى

دودين: ما اقدم عليه الشرباتي جرس انذار على سياسة الاهمال بحق الاسرى

غنام: من يكسر قرار الحجر المنزلي سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحقه

غنام: من يكسر قرار الحجر المنزلي سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحقه

زكارنة: إسرائيل تنشر (كورونا) علناً والعالم صامت

زكارنة: إسرائيل تنشر (كورونا) علناً والعالم صامت

موقع إسرائيلي: حوامة فلسطينية دخلت غلاف غزة ظهر اليوم

موقع إسرائيلي: حوامة فلسطينية دخلت غلاف غزة ظهر اليوم

غنيم: طواقم سلطة المياه تُنفذ أعمال صيانة لاستمرار وصول المياه بالخليل

غنيم: طواقم سلطة المياه تُنفذ أعمال صيانة لاستمرار وصول المياه بالخليل

بحر يُشيد بإقرار البرلمان التركي موازنة تشغيلية للمشفى التركي بغزة

بحر يُشيد بإقرار البرلمان التركي موازنة تشغيلية للمشفى التركي بغزة

حماس: نُطالب السلطة بالتحرك دوليًا للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي (كورونا)

حماس: نُطالب السلطة بالتحرك دوليًا للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي (كورونا)

منوعات

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ&#34;كورونا&#34;

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ"كورونا"

شاهد: شيماء سيف للجمهور &#34;اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي&#34;

شاهد: شيماء سيف للجمهور "اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي"

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

عربي

مصر: وفاة جديدة و442 إصابة بفيروس (كورونا)

مصر: وفاة جديدة و442 إصابة بفيروس (كورونا)

وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في السعودية

وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في السعودية

تونس تُعلن رابع وفاة بفيروس (كورونا)

تونس تُعلن رابع وفاة بفيروس (كورونا)

الملك عبد الله يُعفي مستأجري العقارات الوقفية بالقدس

الملك عبد الله يُعفي مستأجري العقارات الوقفية بالقدس