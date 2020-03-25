الداخلية بغزة: استدعاء 15 من مروجي الشائعات وتحويل أربعة منهم للنيابة العامة

قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، إن الوزارة اتخذت مزيداً من الإجراءات الوقائية المتعلقة بإدخال البضائع إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، وتواصل إغلاق المعابر والمنافذ فيما يتعلق بحركة الأفراد.



وأضاف البزم، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "تواصل وزارة الداخلية والأمن الوطني اتخاذ إجراءات تأمين مراكز الحجر الصحي في جميع محافظات قطاع غزة".



وتابع: "استدعت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث 15 من مروجي الشائعات خلال الـ 48 ساعة الماضية، أحالت 4 منهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث قام بعضهم بإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر الشائعات لإرباك الجبهة الداخلية".



وأكمل: "تواصل وزارة الداخلية اتخاذ إجراءاتها القانونية بحق مروجي الشائعات من خارج قطاع غزة، كما قررت قيادة الشرطة مضاعفة أعداد أفراد مباحث التموين؛ لتعزيز دورها في تكثيف متابعة حركة الأسواق، والتأكد من جودة المواد التموينية والغذائية، ومراقبة الأسعار.



وتابع البزم: "قررت قيادة الشرطة مضاعفة أعداد أفراد مباحث التموين المساندة للجهات المختصة؛ لتعزيز دورها في تكثيف متابعة حركة الأسواق، والتأكد من جودة المواد التموينية والغذائية، ومراقبة الأسعار".



واستطرد: "تواصل وزارة الداخلية والأمن الوطني اتخاذ إجراءات تأمين مراكز الحجر الصحي في جميع محافظات قطاع غزة".



رام الله - دنيا الوطن