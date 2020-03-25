طالع آخر مستجدات إجراءات مكافحة فيروس (كورونا) في قطاع غزة

قال مدير مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، سلامة معروف، إن طواقم حماية المستهلك المشكلة من وزارة الاقتصاد وزارة الصحة ومباحث التموين قامت بعمل جولة وقامت بتحرير محضر ضبط ومخالفة لمحال تجارية وتجار ممن يتلاعبون في الأسعار.



وأضاف معروف، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإيجاز اليومي لفيروس كورونا:" نؤكد أن الإجراءات الحكومية إنما تستهدف قله قليله من ضعاف النفوس الذين يحاولون التكسب غير المشروع في ظل هذه المرحلة".



وتابع: "أبدى التجار تفهمهم للإجراءات الحكومية وتأييدهم لها ضد من يتلاعب بالأسعار أو يحاول الاحتكار او الغش التجاري، واجتمعت وزارة الاقتصاد بعدد من كبار التجار لوضعهم في صورة القرار الخاص بالاعفاء الضريبي للسلع الأساسي، وتناقشت معهم آليات تضافر الجهود لمواجهة المرض".



وأكمل: "اتخذت وزارة العدل ترتيبات جديدة لتنظيم عمل كتبة العدل في كافة محافظات قطاع غزة لضمان سير العمل وتقديم الخدمة للجمهور بما ينسجم مع قرارات عدم التجمهر وتجنب أماكن الازدحام".



واستطرد: "يمكن للمواطنين الكرام الاطلاع على الترتيبات التي اتخذتها وزارة العدل لضمان سير عملها عبر الموقع الخاص بوكالة الرأي الحكومية.



وأكمل: "وزارة الأوقاف تنظم حملة إلكترونية توعوية بالتغريد على وسم التزامك عبادة في تمام الساعة 7:00 مساء للتوعية وإيصال المفاهيم الشرعية حول الإجراءات المطلوبة من المواطنين لمواجهة هذا الفيروس".



واستكمل: "تلقينا بارتياح وسعادة الحملات الشبابية على شبكات التواصل الاجتماعي للإشادة بأداء طاقم العمل الحكومية التي تقدم الخدمات في مراكز الحجر الصحي من مختلف الوزارات وعلى رأسها الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الحكومية".



وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، إن الوزارة أجرت فحصاً مخبرياً لـ (151) حالة مشتبه بها منذ بداية مارس الجاري وكانت النتائج سلبية لـ (149) ونتيجتين كانت موجبة أعلن عنها مطلع الأسبوع الجاري.



وأضاف القدرة: "لم تسجل أي حالات إصابة جديدة في قطاع غزة حتى الآن، ووزارة الصحة انهت الحجر المنزلي لــ 1503 عائداً الى قطاع غزة لم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، وتجرى المتابعة الصحية لـــ 1205 لازالوا يقضون الحجر الصحي نهاية الاسبوع الجاري ما يعني إتمام مرحلة مهمة في مواجهة فايروس كورونا".



وأكمل: "تم تحويل 34 حالة الى الأقسام التخصصية في المستشفيات ضمن إجراءات عزل خاصة، كما أن وزارة الصحة أنهت الحجر المنزلي لــ 1503 عائداً الى قطاع غزة لم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، وتجرى المتابعة الصحية لـــ 1205 لازالوا يقضون الحجر الصحي نهاية الاسبوع الجاري ما يعني إتمام مرحلة مهمة في مواجهة فايروس كورونا".



واستطرد: "وزارة الصحة تعمل بموارد محدودة مع استمرار الحصار الإسرائيلي الدى اوجد حالة من العوز المستمر في المقومات الصحية جراء النقص الحاد في الادوية الأساسية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وبنوك الدم إضافة الى شح مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا".



وقال: "الاحتلال الإسرائيلي يمارس عنصرية ممنهجة بحق شعبنا ويضع حياة 2 مليون مواطن في قطاع غزة على المحك في مواجهة وباء كورونا المستجد".



رام الله - دنيا الوطن