عاجل

  • الداخلية السعودية: جميع الطرق المؤدية للمناطق المحظور التنقل منها وإليها مغلقة

  • السعودية:حظر للتجوال غدا من 3عصرا حتى 6 من صباح اليوم التالي بمكة والرياض والمدينة

  • الداخلية السعودية: ندعو إلى تنفيذ خطة منع التجول لمنع تفشي (كورونا)

  • كندا تسجل 27 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) و3197 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

  • إغلاق مطار "أورلي" في العاصمة الفرنسية باريس في إطار إجراءات الحد من انتشار (كورونا)

  • الجزائر تسجل 38 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس (كورونا)

  • إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس (كورونا)

  • كندا تسجل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3197 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

  • بيان رسمي: نتائج الفحص الثاني لـ "ميركل" الخاص بفيروس (كورونا) سلبية

  • ملحم: أول حالة وفاة بفيروس كورونا للسيدة الستينة من بلدة بدو شمال غرب القدس

  • ملحم: أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) للسيدة الستينة من بلدة بدو شمال غرب القدس

دولي

بلازما دم المتعافين من (كورونا) العلاج الأمثل للفيروس

بلازما دم المتعافين من (كورونا) العلاج الأمثل للفيروس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن علاج لفيروس (كورونا) المستجد، والذي يتم التحضير له من خلال بلازما الدم لدى المتعافين من الفيروس.

وقالت الصحيفة، إنه يجري الضغط على المملكة المتحدة لاستخدام علاج واعد لمرضى فيروس كورونا، وذلك بعد أن وافقت الولايات المتحدة على علاج قائم على الدم.

وأضافت الصحيفة: "أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الضوء الأخضر لاستخدام البلازما من المرضى الذين قاتلوا العدوى التي تهدد الحياة"، مشيرةً إلى أن بلازما الدم من مرضى COVID-19 المستعادة غنية بالأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي عن قصد لمحاربة الفيروس.

وتابعت الصحيفة: "بدأت الصين في استخدام الطريقة التي دامت قرناً من الزمن لعلاج المرضى الشهر الماضي، إلا أن المملكة المتحدة لم تجرّب حتى الآن العلاج".

وتابعت: "يقول علماء بريطانيون بارزون أن العلاج يمكن أن يحدث فرقًا في الحياة أو الموت للمرضى في أكثر الحالات حرجة وأنه يجب على الأطباء بالتأكيد تجربته".

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا العلاج قد يكون أفضل أمل لمرضى فيروس كورونا، في الوقت الذي يسعى العلماء على تطوير علاجات جديدة ومحددة للمرض.

ونقلت الصحيفة، عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قولها، إنها تسهل الوصول لاستخدام العلاج على المرضى المصابين بعدوى COVID-19 الخطيرة أو التي تهدد حياتهم على الفور.

واستدركت الصحيفة: "إلا أن الجسم المعادل الأمريكي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) أقر بأنه لا يعمل مع كل مرض". 

وتابعت الصحيفة: "جاء ذلك بعد أن قال حاكم نيويورك أندرو كومو أن البلازما ستختبر هناك لعلاج المرضى المصابين بالفيروس". 

ويقول الباحثون إنه يمكن أن يعمل كدرع مؤقت لأكثر الفئات ضعفاً عن طريق حمايتهم إذا أصيبوا بالفيروس مثل اللقاح تقريباً، حيث أن الأطباء في الصين أول من حاول علاج المرضى بهذه الطريقة.

وأكملت الصحيفة: "المرضى الذين تم شفائهم في الصين بما في ذلك ووهان وشنغهاي وبكين ، يتبرعون بدمائهم في المستشفيات منذ شباط/فبراير". 

وأكملت: "تم إنشاء وحدات خاصة للتبرع بالدم في مستشفيات في الصين يدعي الأطباء البارزون أنهم حققوا نتائج مبكرة مع مرضى COVID-19".

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأمريكي: الصينيون رفضوا دخول خبرائنا لمدينة &#34;ووهان&#34; منذ بداية انتشار (كورونا)

وزير الخارجية الأمريكي: الصينيون رفضوا دخول خبرائنا لمدينة "ووهان" منذ بداية انتشار (كورونا)

تعافي 36 ألف مريض في ووهان الصينية

تعافي 36 ألف مريض في ووهان الصينية

إسبانيا تتجاوز الصين في وفيات (كورونا)

إسبانيا تتجاوز الصين في وفيات (كورونا)

أكثر من 800 ألف عاطل عن العمل في إسرائيل

أكثر من 800 ألف عاطل عن العمل في إسرائيل

إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس (كورونا)

إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس (كورونا)

يوم حاسم في إسرائيل.. رئيس (كنيست) يتجه لعقد جلسة لانتخاب خليفة له

يوم حاسم في إسرائيل.. رئيس (كنيست) يتجه لعقد جلسة لانتخاب خليفة له

الوفيات تقترب من 20 ألفًا.. (كورونا) يواصل حصد الأرواح حول العالم

الوفيات تقترب من 20 ألفًا.. (كورونا) يواصل حصد الأرواح حول العالم

(كورونا) 5 وفيات في إسرائيل وحكومة نتنياهو ترفض الحظر الكلي

(كورونا) 5 وفيات في إسرائيل وحكومة نتنياهو ترفض الحظر الكلي

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تمدد فترة تقديم طلبات الكوتا حتى نهاية الشهر الجاري

وزارة الاقتصاد تمدد فترة تقديم طلبات الكوتا حتى نهاية الشهر الجاري

دودين: ما اقدم عليه الشرباتي جرس انذار على سياسة الاهمال بحق الاسرى

دودين: ما اقدم عليه الشرباتي جرس انذار على سياسة الاهمال بحق الاسرى

غنام: من يكسر قرار الحجر المنزلي سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحقه

غنام: من يكسر قرار الحجر المنزلي سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحقه

زكارنة: إسرائيل تنشر (كورونا) علناً والعالم صامت

زكارنة: إسرائيل تنشر (كورونا) علناً والعالم صامت

موقع إسرائيلي: حوامة فلسطينية دخلت غلاف غزة ظهر اليوم

موقع إسرائيلي: حوامة فلسطينية دخلت غلاف غزة ظهر اليوم

غنيم: طواقم سلطة المياه تُنفذ أعمال صيانة لاستمرار وصول المياه بالخليل

غنيم: طواقم سلطة المياه تُنفذ أعمال صيانة لاستمرار وصول المياه بالخليل

بحر يُشيد بإقرار البرلمان التركي موازنة تشغيلية للمشفى التركي بغزة

بحر يُشيد بإقرار البرلمان التركي موازنة تشغيلية للمشفى التركي بغزة

حماس: نُطالب السلطة بالتحرك دوليًا للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي (كورونا)

حماس: نُطالب السلطة بالتحرك دوليًا للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي (كورونا)

منوعات

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ&#34;كورونا&#34;

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ"كورونا"

شاهد: شيماء سيف للجمهور &#34;اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي&#34;

شاهد: شيماء سيف للجمهور "اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي"

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

عربي

مصر: وفاة جديدة و442 إصابة بفيروس (كورونا)

مصر: وفاة جديدة و442 إصابة بفيروس (كورونا)

وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في السعودية

وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في السعودية

تونس تُعلن رابع وفاة بفيروس (كورونا)

تونس تُعلن رابع وفاة بفيروس (كورونا)

الملك عبد الله يُعفي مستأجري العقارات الوقفية بالقدس

الملك عبد الله يُعفي مستأجري العقارات الوقفية بالقدس