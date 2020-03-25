هيئة الأسرى: الاحتلال سيفرج عن أسيريْن محجورين وقائياً من فيروس (كورونا)

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ستفرج مساء اليوم عن اثنين من الأسرى الأربعة، الذين تحجرهم منذ نحو عشرة أيام في عيادة مشفى "الرملة" بشكل إحترازي من فيروس (كورونا).



وقالت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الأسيرين من مدينة نابلس، وسيفرج عنهم على معبر "بيت سيرا" غرب رام الله، وأن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجهات الصحية الفلسطينية لاستقبال الأسيرين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومواصلة حجرهم للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.



وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت منتصف الشهر الحالي أنها قامت بحجر أربعة أسرى فلسطينيين احترازيا في عيادة سجن الرملة، وذلك بعد التحقيق معهم من قبل محقق مصاب بالفيروس في مركز تحقيق "بيتح تكفا".